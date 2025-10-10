Incidente tra 3 veicoli sull’Asse Mediano, c’è un ferito ad Afragola

PUBBLICITÀ

Lungo la strada statale Asse Mediano, sulla carreggiata in direzione di Acerra, si registrano code tra Cardito e Afragola, a causa di un incidente verificatosi in corrispondenza del km 23,100.

Il tamponamento avvenuto 162Nc, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto 3 veicoli, provocando il ferimento di una persona. Il personale Anas è operativo sul posto per le operazioni di sgombero e pulizia del piano viabile e per agevolare la circolazione.

Incidente del 9 ottobre

Incidente verso le 8:30 di ieri mattina, giovedì 9 ottobre, a Calvizzano nei pressi dell’incrocio con Villaricca, tra via Giuseppe Mazzini e via Guglielmo Pepe e a ridosso della Strada Vicinale del Lagno. Coinvolte due auto, che per cause ancora da accertare si sarebbero scontrate all’incrocio finendo la propria corsa lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno iniziando a verificare la dinamica di quanto accaduto. Non sembrerebbero esserci feriti: traffico in tilt in zona, con code di auto generate dall’incidente.