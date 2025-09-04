PUBBLICITÀ
Incidente tra Secondigliano e Capodichino, coinvolte due auto e un furgoncino

Stamattina poco prima delle otto è avvenuto un incidente all’incrocio di via Cupa Capodichino a Napoli. L’impatto tra un furgoncino e due auto ha provocato danni e feriti tra gli occupanti dei veicoli. Sul posto successivamente sono intervenuti la polizia locale e i soccorritori del 118.

L’incidente riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza di via Cupa Capodichino, un’arteria che collega Secondigliano con Capodichino e il centro cittadino ma che spesso diventa teatro di sinistri anche gravi. Giuseppe Alviti, presidente dell’Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate, è intervenuto duramente commentando l’accaduto. “Da anni mi batto per l’installazione di dissuasori di velocità e segnaletica adeguata in via Cupa Capodichino – ha dichiarato – ma nonostante le ripetute segnalazioni, la Municipalità non ci ascolta”.

Molti cittadini esprimono amarezza per la mancanza di interventi concreti nonostante le ripetute denunce. Alcuni residenti ricordano anche altri episodi avvenuti negli ultimi anni con feriti gravi e veicoli distrutti. La paura più grande, condivisa sui social e nei gruppi di quartiere, è che il prossimo incidente possa avere esiti ancora più tragici se non verranno installati dissuasori di velocità, strisce pedonali ben visibili, nuova segnaletica e se non verranno effettuati controlli puntuali per sanzionare la guida pericolosa.
 

