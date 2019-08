Incidente tra auto e moto nel Vesuviano, 17enne si rompe una vertebra dopo lo schianto: è grave

Schianto tra auto e moto nella giornata di ieri in via Veneto a San Giuseppe Vesuviano. Ad avere la peggio sono stati i due centauri, finiti poi in ospedale a causa delle ferite riportate. Quello più grave è un 17enne che ha riportato ferita multiple, sia al piede che ad un vertebra. I due ragazzi in sella allo scooter dopo l’impatto sono sbalzati dal mezzo e scivolati per diversi metri sull’asfalto. L’automobilista -riporta Il Fatto Vesuviano- ha chiamato subito i soccorsi: sul posto sono giunte 2 ambulanze che hanno trasportato i feriti nei rispettivi ospedali di Boscotrecase e al San Leonardo di Castellammare.