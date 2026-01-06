PUBBLICITÀ
Influenza, è boom a Napoli: situazione destinata a peggiorare con la riapertura delle scuole

La fine delle festività natalizie e il ritorno degli studenti in classe potrebbero segnare una fase più critica sul fronte sanitario a Napoli. I dati raccolti nelle ultime settimane negli ospedali cittadini indicano una circolazione significativa di virus respiratori, un quadro che rischia di aggravarsi proprio con la ripresa delle attività scolastiche.

Le scuole rappresentano uno dei principali luoghi di concentrazione e contatto prolungato tra persone. Ambienti chiusi, classi affollate e interazioni quotidiane per molte ore favoriscono la diffusione delle infezioni stagionali. Un meccanismo che non si esaurisce tra i banchi: i contagi tendono a estendersi rapidamente ai nuclei familiari, coinvolgendo genitori, anziani e soggetti più fragili.

Il timore, condiviso negli ambienti sanitari, è che l’aumento dei casi tra studenti possa tradursi in un nuovo incremento degli accessi ai pronto soccorso cittadini. Le strutture di riferimento per Napoli e provincia stanno già osservando con attenzione l’evoluzione della situazione, consapevoli che il rientro a scuola dopo le festività natalizie rappresenta storicamente uno dei momenti più delicati della stagione invernale.

Proprio in previsione di una possibile crescita della domanda assistenziale, gli ospedali stanno lavorando sul rafforzamento organizzativo e sull’ottimizzazione dei percorsi di cura. L’obiettivo è garantire la gestione di un eventuale aumento di pazienti, in particolare per le patologie respiratorie che, in questo periodo dell’anno, tendono a manifestarsi con maggiore frequenza e gravità.

Il quadro che emerge è quello di un inverno sanitario destinato a diventare più impegnativo. La riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie viene considerata uno dei fattori chiave che potrebbero accelerare la diffusione dei virus e determinare una nuova pressione sul sistema ospedaliero. Per questo, l’attenzione resta alta e i prossimi giorni saranno decisivi per comprendere l’andamento dei contagi in città.

