Infortunio Buongiorno, le condizioni del difensore in vista del big match con il Milan

È uscito a pochi minuti dalla fine per l’ennesimo problema fisico, in poco più di un anno dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio, ammutolendo uno stadio che si preparava a festeggiare la quarta vittoria in quattro partite e la vetta solitaria della classifica.

L’infortunio di Alessandro Buongiorno tiene dunque in ansia i tifosi del Napoli e, soprattutto, Antonio Conte, che al termine del match contro il Pisa, scherzando, ha parlato addirittura di una benedizione per il difensore della Nazionale, qualora gli esami strumentali a cui si sottoporrà in queste ore non dovessero dare buone notizie.

In casa Napoli c’è un cauto e misurato ottimismo: potrebbe infatti trattarsi di un semplice affaticamento muscolare, dovuto alle tre partite disputate in otto giorni, dopo essere rimasto lontano dai campi di gioco dal 27 aprile scorso. Buongiorno era riapparso solo nei minuti finali del match contro il Cagliari, in cui aveva fornito l’assist per il gol all’ultimo secondo di Anguissa.

Rassicurante anche il linguaggio del corpo del potente centrale, uscito sulle proprie gambe e non particolarmente dolorante. Gli ultimi frame della sua partita fanno sperare l’ambiente partenopeo, che non vuole rinunciare ancora una volta alle prestazioni di Buongiorno in particolar modo in prossimità del big match di San Siro con il Milan.