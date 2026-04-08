Di Lorenzo pronto al rientro in campo: la data cerchiata in rosso sul calendario

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Giovanni Di Lorenzo sta per tornare. Il capitano azzurro scalpita per rientrare in campo in questo finale di stagione tutto da vivere.

Di Lorenzo: da quanto tempo è ai box ?

Stando a quanto riportato da Repubblica, con molta probabilità il terzino del Napoli dovrebbe dare forfait anche per la prossima gara degli azzurri, quella a Parma del prossimo 12 aprile. Di Lorenzo è ormai fermo ai box dallo scorso 31 gennaio quando in occasione di Napoli-Fiorentina fu costretto ad uscire alla mezz’ora di gioco. Per lui si trattò di una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro. Date le esigenze, il Campione d’Italia approfittò di questa situazione scrivendo un post su Instagram in cui avvisò tutti i suoi sostenitori che avrebbe necessitato di un intervento chirurgico. Dichiarò inoltre di soffrire da circa 6 mesi di un probelma al ginocchio e che fosse arrivato al punto di doversi fermare per un po’.

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Il capitano mette nel mirino la gara contro la Lazio

In quest’ultima fase della stagione, col Napoli secondo e a meno 7 lunghezze dall’Inter, poter ritrovare un uomo chiave come Di Lorenzo è vitale. L’azzurro ha cerchiato in rosso la data del prossimo 18 aprile. In quell’occasione gli azzurri accoglieranno allo Stadio Maradona la Lazio dell’ex Sarri e Giovanni spera almeno di poter tornare tra i convocati.

Antonio Conte a causa dell’infortunio del suo capitano ha dovuto adattare in più circostanze Miguel Gutierrez sulla fascia mancina ottenendo comunque delle ottime risposte dallo spagnolo. Col ritorno in campo di Giovanni Di Lorenzo gli azzurri potrebbero ulterioremente blindare il secondo posto in calssifica e magari rosicchiare qualche altro punto ai nerazzurri di mister Chivu.

Un finale di stagione in cerca di riscatto per Di Lorenzo

Per Di Lorenzo gli ultimi due mesi sono stati devastanti. L’azzurro a causa di quell’infortunio di fine gennaio ha dovuto saltare le sfide con la nazionale italiana valide per la qualificazione al prossimo Mondiale 2026. Non di meno ha saltato ben 9 gare col Napoli, un qualcosa che mai prima gli era successo. In questo finale di stagione con l’Italia che non parteciparà ai prossimi mondiali Di Lorenzo avrà l’occasione di riprendersi il suo amato Napoli.