Cronaca

Inscena un finto rapimento per riconquistare la compagna, i due “attori” denunciati a Castel Volturno

La notte scorsa i Carabinieri della Tenenza di Castel Volturno hanno deferito in stato di libertà due uomini ritenuti responsabili di procurato allarme e simulazione di reato.

Si tratta di un 44enne di origini serbe e un 19enne residente a Castel Volturno, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, i due avrebbero inscenato un finto rapimento, registrando un video diffuso poi su una nota piattaforma social. Nel filmato, uno dei due avrebbe simulato il sequestro dell’altro, indirizzando il video ai familiari di quest’ultimo, e in particolare alla compagna del finto rapito, nel tentativo di convincerla a fargli vedere la loro bambina appena nata.

Il video, creduto autentico dai familiari e dalla compagna, con la quale stava vivendo un momento di tensione, ha spinto la donna presentare una denuncia per sequestro di persona presso la locale Stazione dei Carabinieri. La segnalazione ha fatto scattare immediate indagini e ricerche per rintracciare il presunto sequestrato.

Le verifiche si sono concluse in breve tempo: i militari dell’Arma hanno infatti rintracciato i due impostori. Gli accertamenti hanno confermato la natura fittizia dell’evento e l’intera messinscena è stata ricostruita.

Entrambi gli autori sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per procurato allarme e simulazione di reato.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

