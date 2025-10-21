PUBBLICITÀ

La notte scorsa i Carabinieri della Tenenza di Castel Volturno hanno deferito in stato di libertà due uomini ritenuti responsabili di procurato allarme e simulazione di reato.

Si tratta di un 44enne di origini serbe e un 19enne residente a Castel Volturno, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

PUBBLICITÀ

Inscena un finto rapimento per riconquistare la compagna, i due “attori” denunciati a Castel Volturno

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, i due avrebbero inscenato un finto rapimento, registrando un video diffuso poi su una nota piattaforma social. Nel filmato, uno dei due avrebbe simulato il sequestro dell’altro, indirizzando il video ai familiari di quest’ultimo, e in particolare alla compagna del finto rapito, nel tentativo di convincerla a fargli vedere la loro bambina appena nata.

Il video, creduto autentico dai familiari e dalla compagna, con la quale stava vivendo un momento di tensione, ha spinto la donna presentare una denuncia per sequestro di persona presso la locale Stazione dei Carabinieri. La segnalazione ha fatto scattare immediate indagini e ricerche per rintracciare il presunto sequestrato.

Le verifiche si sono concluse in breve tempo: i militari dell’Arma hanno infatti rintracciato i due impostori. Gli accertamenti hanno confermato la natura fittizia dell’evento e l’intera messinscena è stata ricostruita.

Entrambi gli autori sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per procurato allarme e simulazione di reato.