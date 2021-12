Insigne vicinissimo all’addio al Napoli, super offerta dal Toronto: 9,5 milioni all’anno

Il passaggio di Lorenzo Insigne dal Napoli al Toronto, in Mls, era stato già dato per fatto dai media statunitensi nei giorni scorsi. Per l’account Twitter Will Forbes (che si focalizza spesso su operazioni di mercato in Mls), c’erano addirittura “il 95% di probabilità che l’affare vada in porto“.

Sport Mediaset: “Insigne ha accettato la corte del Toronto”

Probabilità che, a quanto pare, secondo Sport Mediaset, si è trasformata in certezza. Secondo il noto giornale Insigne avrebbe ormai ceduto al corteggiamento del Toronto e il suo passaggio in Canada sarebbe cosa fatta. Nelle ultime ore sarebbe stato perfezionato l’accordo sulla base di 9,5 milioni di euro a stagione per cinque anni. Il capitano azzurro a giugno lascerebbe quindi a zero la squadra in cui ha militato per oltre 10 anni. Secondo Sport Mediaset, dunque: “Aurelio De Laurentiis non è riuscito a trovare un accordo economico: la proposta degli azzurri si è fermata a 3,5 milioni di euro all’anno”.

Con il suo passaggio in Mls, Insigne guadagnerebbe circa 50 milioni di euro in 5 anni. Una cifra ben distante da quella offertagli dalla società partenopea.

Mercato Napoli – Sfumato Boga

Uno dei papabili nomi per sostituire l’eventuale partenza di Lorenzo Insigne in casa Napoli era quello di Jeremie Boga. Era, per l’appunto, perché l’esterno del Sassuolo dal 3 gennaio sarà un nuovo calciatore dell’Atalanta, che ha trovato l’accordo con gli emiliani sulla base di 22 milioni di euro, più eventuali bonus che potrebbero portare la cifra a 25 milioni.