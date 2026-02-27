Instagram avviserà i genitori se i loro figli cercheranno contenuti sull’autolesionismo

PUBBLICITÀ

Instagram ha annunciato l’introduzione di una funzionalità cruciale. La piattaforma inizierà a inviare una notifica ai genitori quando i loro figli adolescenti faranno ripetute ricerche in un breve arco di tempo su suicidio o autolesionismo. Questa l’iniziativa introdotta da Meta, un tentativo di prevenzione della salute mentale per proteggere ragazze e ragazzi minorenni. Gli avvisi saranno accompagnati da risorse sviluppate con il contributo di esperti per aiutare le famiglie ad affrontare conversazioni su temi delicati. Il nuovo servizio sarà attivato in Australia, Regno Unito, Usa e Canada.

La nuova funzione su Instagram

La funzionalità prevede un’allerta verso gli account dei genitori che lo richiedono. Se un minorenne usa con frequenza un “Teen Account“ per fare ricerche riguardanti temi autolesionisti l’adulto riceve un messaggio se ha optato per un settaggio di supervisione sull’account dell’adolescente. La notifica non arriverà solo all’interno dell’applicazione di Instagram, ma utilizzerà canali diretti come l’e-mail, gli SMS o WhatsApp. L’obiettivo è fare in modo che l’adulto non perda l’informazione tra le tante notifiche quotidiane. Una volta cliccato sull’avviso, il genitore visualizzerà un messaggio a schermo intero che spiega la situazione, offrendo un contesto chiaro su ciò che è accaduto.

Uno degli aspetti più complessi nella progettazione di questo strumento è stato trovare il giusto equilibrio per non invadere eccessivamente la privacy dei ragazzi. Il sistema non segnalerà ogni singola ricerca isolata, ma si concentrerà sui comportamenti ripetuti in tempi stretti.

La diffusione mondiale

Oltre a Australia, Regno Unito, Usa e Canada, altri Paesi, inclusi Francia e Spagna, sono in procinto di prepararsi ad adottare simili misure. Per quanto riguarda l’Italia la funzione verrà introdotta nel corso dell’anno, una volta completati i necessari adattamenti alle normative locali sulla privacy. Nel frattempo, Instagram continuerà a nascondere ai minori i contenuti che normalizzano il disagio psicologico. Inoltre, visto l’utilizzo sempre più frequente dell’intelligenza artificiale, Meta sta già lavorando per estendere queste notifiche anche alle interazioni con i propri sistemi di AI.