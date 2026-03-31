Intasca “bustarella” di 4mila euro, arrestato dirigente del Comune di Benevento

PUBBLICITÀ

Un dirigente del Comune di Benevento è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato mentre intascava una tangente di 4mila euro. Nei suoi confronti l’accusa di concussione, “allo stato attuale delle investigazioni preme chiarire – spiega il procuratore della Repubblica di Benevento, Nicola D’Angelo – che le condotte contestate attengono esclusivamente al profilo di responsabilità individuale del dirigente e non risultano estese, né riconducibili, ad altri settori o dinamiche gestionali della macchina amministrativa dell’Ente. L’attività d’indagine ha inteso cristallizzare la condotta isolata di uno specifico e circoscritto centro di interessi, senza che siano emersi elementi di connessione con la restante struttura comunale”.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, trae origine dalla coraggiosa e dettagliata denuncia sporta da un libero professionista, amministratore di una società di progettazione locale. Il professionista ha riferito agli inquirenti una reiterata serie di condotte vessatorie poste in essere dal pubblico ufficiale il quale, abusando della propria posizione apicale, avrebbe indebitamente preteso un’ingente somma di denaro in cambio dello sblocco di procedimenti amministrativi e pratiche edilizie.

PUBBLICITÀ

Le istanze della vittima erano state artatamente sottoposte a un’anomala stasi istruttoria – tra ritardi burocratici e pretestuose richieste di integrazione documentale – “finalizzata a indurre uno stato di soggezione e asfissia economica”. Questa escalation è culminata nella richiesta esplicita di 70mila euro per sbloccare l’iter delle pratiche. I Carabinieri sono intervenuti d’iniziativa subito dopo la consegna di una prima tranche di quattromila euro in contanti (denaro precedentemente censito dalla polizia giudiziaria e già restituito al professionista).