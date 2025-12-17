PUBBLICITÀ

A Pollena Trocchia verso le 20 i carabinieri della tenenza di Ercolano insieme agli agenti della polizia municipale hanno arrestato per omicidio stradale un 44enne di Massa di Somma, operaio.

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato della morte di Anna Maria Guariniello, 77enne di Torre del Greco, avvenuta ieri pomeriggio verso le 14 a Ercolano.

PUBBLICITÀ

Investe e uccide un’anziana col proprio camion ad Ercolano, arrestato 44enne

Dagli accertamenti di carabinieri e polizia Municipale coordinati e diretti dalla Procura di Napoli è emerso che poche ore prima il 44enne mentre era a bordo dell’articolato di proprietà della ditta di Pollena Trocchia, e per la quale l’uomo lavora, avrebbe investito la vittima.

Dalle analisi dei sistemi di videosorveglianza emerge come il 44enne dopo aver investito la vittima a corso Resina incrocio via Bossa si sarebbe fermato per poi allontanarsi in direzione del comune di Pollena Trocchia. Le ricerche hanno permesso di rintracciare l’indagato nella sede della società per cui lavora.

L’arrestato è stato trasferito in carcere come disposto dall’Autorità giudiziaria partenopea.