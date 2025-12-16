PUBBLICITÀ
HomeCronacaInvestita a piazza Cavour a Napoli, ragazza soccorsa dal 118
CronacaCronaca locale

Investita a piazza Cavour a Napoli, ragazza soccorsa dal 118

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Investita a piazza Cavour a Napoli, ragazza soccorsa in strada
Investita a piazza Cavour a Napoli, ragazza soccorsa in strada
PUBBLICITÀ

Ieri sera un’altra ragazza è stata investita nei pressi di piazza Cavour a Napoli .Proprio ieri il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli era in strada per documentare quello che ormai accade ogni giorno e che in molti non vedono più, perché abituati al caos: parcheggi selvaggi, parcheggiatori abusivi, auto in doppia e tripla fila, sorpassi criminali, controsensi, scooter senza regole, mezzi pirata, bambini trasportati senza casco, motocicli che sfrecciano sui marciapiedi e attraversano incroci come se fossero piste private.

“Questo delirio oggi è diventato una normalità tossica – dichiara Borrelli – una normalità che uccide. Molti ormai non lo vedono più, ma bisogna guardarlo bene, perché qui ogni giorno si mette a rischio la vita delle persone. Non è possibile che uscire di casa significhi esporsi a pericoli continui per colpa di cialtroni, farabutti e delinquenti della strada”.

PUBBLICITÀ

“A questi soggetti – prosegue Borrelli – andrebbe ritirata la patente seduta stante, ammesso che ne abbiano una. La strada non è una giungla e non può essere governata dalla legge del più prepotente. La sicurezza non può essere un miraggio, né un lusso per pochi: è un diritto di tutti”.

L’ennesimo investimento dimostra che non si può più aspettare la prossima vittima per intervenire. “Servono controlli costanti, sequestri dei mezzi, sanzioni pesanti e tolleranza zero – conclude Borrelli“.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati