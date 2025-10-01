Investita da un ubriaco senza patente, Valeria Di Lorenzo muore a 43 anni

PUBBLICITÀ

Martedì pomeriggio, a Pescara, si è verificata una tragedia in via Rio Sparto: Valeria Di Lorenzo, 43 anni, è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava un passaggio ciclabile a bordo della sua bici elettrica.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando quando una Mercedes Classe A grigia, che stava effettuando un sorpasso a un’auto ferma per lasciarle il passo, l’ha colpita in pieno. L’impatto è stato devastante e Valeria è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di Stato; la strada è stata chiusa per consentire i rilievi.

Alla guida dell’auto c’era T.D.R., 37 anni, pescarese: l’uomo, secondo quanto accertato, era ubriaco, senza patente e avrebbe tentato di allontanarsi subito dopo l’incidente. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, dalla mancanza di patente e dalla tentata fuga.

Valeria Di Lorenzo era conosciuta in città per il suo lavoro nell’organizzazione di eventi e feste. Sul portale ProntoPro si descriveva come “una ragazza dinamica, socievole, con ottime capacità di problem solving, capace di lavorare sia in autonomia che in squadra”. La sua morte ha sconvolto la comunità locale.