Investito a Ponticelli mentre attraversa sulle strisce pedonali, 46enne ricoverato in fin di vita

Investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Mario Palermo, è gravissimo un uomo di 46 anni.

Il violento incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio, sabato 4 ottobre, attorno alle 15, nel quartiere di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, poco distante dalla clinica Villa Betania. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con l’ambulanza del 118 dell’Asl di Napoli e la Polizia Locale del reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Enzo Cirillo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo di 46 anni è stato investito mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. Il pedone è stato travolto da una Renault Captur condotta da un uomo di 63 anni. Le condizioni del 46enne sono apparse subito molto gravi. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove i medici hanno emesso un referto di prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale per eseguire i rilievi tecnici volti a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico per qualche ora, per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Il conducente dell’auto, il 63enne, è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito per verificare l’eventuale stato di alterazione. In via cautelativa e come previsto dal Codice della Strada in caso di incidenti gravi, la sua patente è stata ritirata e il veicolo è stato posto sotto sequestro.