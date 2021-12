Stadio Maradona in vendita? L’assessore smentisce: “I simboli della città non si toccano”

Vendita dello stadio Diego Armando Maradona per fare cassa? «Ipotesi che non esiste». Risponde così a InterNapoli.it l’assessore comunale al Bilancio di Napoli Pier Paolo Baretta all’indiscrezione, pubblicata oggi su “Il Mattino’‘, sull’inserimento anche dell’impianto di Fuorigrotta nel piano di valorizzazione degli immobili comunali. Baretta, ex sottosegretario all’economia e ora nella giunta del sindaco Gaetano Manfredi rafforza il concetto: «Non c’è nessun’idea di vendere il Maradona, tenderei ad escluderla. I simboli di una città non sono alienabili. È come se volessimo vendere il Comune di Napoli».

Vero è che da Palazzo San Giacomo stanno lavorando a un piano di valorizzazione degli immobili facente parte del proprio patrimonio per fare cassa. «Abbiamo contattato la Invimit Sgr (società interamente controllata dal Ministero del Tesoro che si occupa di valorizzare e dismettere il patrimonio pubblico ndr.) – spiega l’assessore Baretta – per attuare un piano di valorizzazione, e non dismissione ci tengo a sottolinearlo, degli immobili del Comune. Stiamo ancora approfondendo la questione, il piano sarà pronto credo tra un mese».

Il piano di valorizzazione degli immobili è una delle carte che l’amministrazione Manfredi vuole giocarsi per far fronte all’enorme difficoltà economica dell’Ente comunale. L’ esposizione debitoria è arrivata a toccare, tenendo presente diverse voci, a 5 miliardi di euro. Di recente, proprio l’assessore al bilancio Baretta è riuscito a ottenere grazie a un emendamento del Governo Draghi in Finanziaria 1,3 miliardi di euro in 20 anni.

I tifosi del Napoli dunque, stando alle dichiarazioni di Baretta al nostro giornale possono star tranquilli: lo stadio Maradona non sarà venduto. Il simbolo è e resterà della città e dei supporter azzurri.