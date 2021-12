Antiparassitario venduto come farmaco anti-covid, i Nas bloccano 30 siti

Antiparassitario venduto come farmaco anti-covid, i Nas oscurano 30 siti. Trenta siti, collocati su server esteri, sono stati oscurati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute perché venivano pubblicizzati o offerti in vendita, anche in lingua italiana, vari farmaci contro il covid 19.

ANTIPARASSITARIO CONTRO IL COVID: LA BUFALA

Tra queste la presenza dell’ivermectina, per la quale l’Ema, nel marzo 2021, ha emanato una nota con cui raccomanda di non utilizzare il principio attivo per la prevenzione o il trattamento di covid-19 al di fuori degli studi clinici, dell’antibiotico azitromicina. Rispetto al quale l’Aifa ha fornito ai clinici elementi utili a orientare la prescrizione e a definire un rapporto fra i benefici e i rischi sul singolo paziente, dell’antinfiammatorio colchicina, utilizzato per alleviare il dolore da attacchi acuti di gotta, per il quale sempre l’Aifa, nell’aprile 2020, ha autorizzato uno studio per la sola sperimentazione clinica nel trattamento del covid-19, degli antivirali lopinavir/ritonavir e dell’antimalarico idrossiclorochina, in merito ai quali l’Agenzia regolatoria ha emanato puntuali restrizioni e raccomandazioni circa l’utilizzo off label.

GLI ALTRI FARMACI

Tra i medicinali presentati sui siti oscurati anche l’indometacina, antinfiammatorio non steroideo impiegato nel trattamento delle malattie articolari degenerative. E ranitidina utilizzata per la cura dell’ulcera gastrica o del reflusso gastroesofageo. Nel 2021 salgono a 313 i provvedimenti sinora eseguiti dai Nas (274 dei quali correlati all’emergenza covid-19).

Ancora una volta si invitano i cittadini a diffidare delle offerte in rete di medicinali e prodotti non autorizzati o di dubbia provenienza. Si ricorda che la vendita on line di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione è assolutamente vietata. Per quanto concerne l’offerta in vendita dei “medicinali senza obbligo di prescrizione” è necessario verificare sempre la presenza del previsto logo identificativo nazionale.