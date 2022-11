Jacopo de “iPantellas” aggredito brutalmente durante una rapina: il racconto dell’attore su Instagram

Jacopo Malnati, 33enne del duo comico varesino “iPantellas”, è stato aggredito ieri sera da due ragazzi armati durante un tentativo di rapina a Varese, in zona San Fermo.

JACOPO DE “iPANTELLAS” AGGREDITO, IL RACCONTO DA UN LETTO D’OSPEDALE

E’ stato lui stesso ad aver raccontato, da un letto d’ospedale e col volto tumefatto, ciò che è successo attraverso una serie di storie Instagram.

“Ciao ragazzi, sono Jacopo – esordisce la star del web –. Volevo avvisarvi che questa sera a Varese purtroppo ho subito una rapina e un tentato omicidio da due ragazzi mentre ero appena salito in macchina. Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato a uccidermi, strangolandomi per derubarmi, io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso e sono fuggiti”.

IL RAGAZZO ORA STA BENE

Il ragazzo per fortuna ora è in salvo, ma le foto pubblicate sui social mostrano occhi gonfi e volto tumefatto, medicato con garze e punti di sutura. Segno di una violenta aggressione. “Io sto bene, a parte un po’ di punti, ma sono molto spaventato! Mi spiace vivere in un mondo così…” commenta rammaricato Jacopo, ancora sotto choc. “Non mi meritavo questa aggressione, spero che i 2 ragazzi rifletteranno a lungo su quello che hanno fatto perché se fossi morto (e vi assicuro che mancava davvero pochissimo) si sarebbero devastate anche le loro vite”.

“Siamo subito accorsi – racconta Daniel Marangiolo, l’altro attore dei iPantellas –. La polizia ha già effettuato i rilievi delle impronte ed è alla ricerca dei due aggressori. Mi spiace dire che erano giovani”.