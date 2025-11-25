PUBBLICITÀ
HomeCronacaJessica accoltellata a Qualiano dall'ex: "Lui stava cercando di colpire mia figlia"
CronacaCronaca locale

Jessica accoltellata a Qualiano dall’ex: “Lui stava cercando di colpire mia figlia”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Jessica accoltellata a Qualiano dall'ex: Lui stava cercando di accoltellare mia figlia
Jessica accoltellata a Qualiano dall'ex: Lui stava cercando di accoltellare mia figlia
PUBBLICITÀ

La storia di Jessica, aggredita e accoltellata dall’ex compagno a Qualiano nella serata di sabato 22 novembre, è arrivata a Dentro La Notizia. La 35enne ha riportato ferite alle gambe, al fianco e alle braccia, colpite ripetutamente con un coltello. L’uomo, già denunciato dalla vittima per maltrattamenti, si trovava ai domiciliari con braccialetto elettronico al momento dell’aggressione.

Dopo le dimissioni dall’ospedale, Jessica ha raccontato quanto accaduto ai microfoni del programma tv: “Otto coltellate, sono stata fortunata. Ho paura per la legge che abbiamo, ho paura che possa uscire a breve. Non tanto per me quanto per i miei figli. Spero che stia dentro più tempo possibile”.

PUBBLICITÀ

A intervenire è anche Marika, la figlia che avrebbe contribuito a salvare la madre durante l’assalto: “Ricordo le grida di mia mamma, ho visto lui vicino a lei. Mi sono precipitata per allontanarlo da lei. Poi mia mamma ha preso un fendente per difendermi”.

Jessica ricostruisce gli istanti più drammatici: “Lui stava cercando di accoltellare mia figlia e mi sono messa in mezzo per difendere mia figlia. Lui ha sentito alcune persone urlare ed è scappato. Ho punti un po’ ovunque”.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati