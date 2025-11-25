Jessica accoltellata a Qualiano dall’ex: “Lui stava cercando di colpire mia figlia”

PUBBLICITÀ

La storia di Jessica, aggredita e accoltellata dall’ex compagno a Qualiano nella serata di sabato 22 novembre, è arrivata a Dentro La Notizia. La 35enne ha riportato ferite alle gambe, al fianco e alle braccia, colpite ripetutamente con un coltello. L’uomo, già denunciato dalla vittima per maltrattamenti, si trovava ai domiciliari con braccialetto elettronico al momento dell’aggressione.

Dopo le dimissioni dall’ospedale, Jessica ha raccontato quanto accaduto ai microfoni del programma tv: “Otto coltellate, sono stata fortunata. Ho paura per la legge che abbiamo, ho paura che possa uscire a breve. Non tanto per me quanto per i miei figli. Spero che stia dentro più tempo possibile”.

A intervenire è anche Marika, la figlia che avrebbe contribuito a salvare la madre durante l’assalto: “Ricordo le grida di mia mamma, ho visto lui vicino a lei. Mi sono precipitata per allontanarlo da lei. Poi mia mamma ha preso un fendente per difendermi”.

Jessica ricostruisce gli istanti più drammatici: “Lui stava cercando di accoltellare mia figlia e mi sono messa in mezzo per difendere mia figlia. Lui ha sentito alcune persone urlare ed è scappato. Ho punti un po’ ovunque”.