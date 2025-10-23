Juliana Moreira: “Quattro interventi per ridurre il seno, mi sentivo esagerata”

PUBBLICITÀ

Ritorna in TV come ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona Juliana Moreira – in occasione della puntata trasmessa martedì 21 ottobre 2025. Durante l’intervista, la conduttrice 43enne brasiliana – sposata con l’ex inviato di Striscia la notizia Edoardo Stoppa – si è aperta al pubblico, raccontando con sincerità e onestà la sua esperienza pregressa con la chirurgia estetica. La showgirl ha rivelato infatti di essersi sottoposta a quattro interventi di riduzione al seno. Si tratta di una scelta dura, ma dettata dalla volontà di vivere in armonia con il proprio corpo – all’interno del quale per anni non si è sentita a suo agio.

La storia di Jiuliana Moreira: un’infanzia non priva di disagio a causa del fisico prorompente

“Da piccola mi trovavo nel corpo sbagliato. Mi vedevo bruttissima perché lo stereotipo brasiliano è della donna bionda, con il sedere rotondo e il seno piccolo. Io ero proprio l’opposto“, ha raccontato Moreira, condividendo con gli ospiti la propria condizione di disagio nel trovarsi in un fisico magro ma dal seno abbondante. Una sproporzione che determinava, di conseguenza, un forte malessere fisico e psicologico. Infatti, Juliana ha proseguito spiegando come fosse complessa la sua vita: “Sono una sportiva, mi piace correre, saltare e fare arti marziali. Il seno ingombrante mi causava proprio disagio. Inoltre ho iniziato ad avere forti dolori alla schiena“.

Con la prima gravidanza “non potete capire… sono arrivata alla coppa G!“

Con Edoardo Juliana ha avuto due figli: Lua Sophie – 14 anni – e Sol Gabriel – 9 anni. A tal proposito, Juliana ha raccontato come la situazione si fosse aggravata con la prima gravidanza: “Scherzo dicendo che ero arrivata alla tredicesima. Non potete capire… sono arrivata alla coppa G! Ho dovuto comprare i reggiseni in America, in Italia non c’erano all’epoca. Mi sentivo veramente a disagio. Ho allattato per dieci mesi e la cosa proprio non mi piaceva“.

Dopo tante esitazioni, Juliana ha preso il coraggio a quattro mani: “Mi volevo sentire più libera nel mio corpo“

“All’epoca ero molto indecisa se fare la classica T, si taglia l’areola e una fetta di ‘pizza sotto al seno’, la mastopessi. Avevo paura della cicatrice, perché sono una ragazza di colore e avevo paura del cheloide. Quindi ho deciso di fare solo la parte intorno all’areola. Ma non può andare bene, perché possono togliere al massimo 3 centimetri e non è abbastanza“, ha continuato la donna, confessando come il suo percorso sia stato tutt’altro che breve, e non privo di esitazioni e ripensamenti.

Ma, alla fine, dopo una serie di tentativi, Juliana ha deciso di prendere il coraggio a quattro mani e di farsi l’intervento completo. “Per me era un disagio fisico, non solo una questione estetica. Mi volevo sentire più libera col mio corpo. L’ho fatto una volta, una seconda, evitando di fare troppe cicatrici. Ma alla quarta ho deciso di fare la T, ora sono soddisfatta. Mi sono pentita di non averla fatta la prima volta, perché avrei evitato tutti gli altri interventi e avrei risolto subito il problema“.

Poi, sul finire dell’intervista, Moreira ha affermato davanti alle telecamere di La Volta Buona di appartenere a quel 5% di donne che crescendo producono più ghiandole mammarie. “Se ingrasso, il seno cresce, e questo mi dà molto fastidio“, ha concluso la showgirl.