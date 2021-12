Troppi casi Covid, Juve-Napoli a rischio rinvio? L’Asl: “Situazione da monitorare”

Juve-Napoli del prossimo 6 gennaio sempre più vicina al rinvio. Oltre al big match dell’Allianz Stadium sono tante le partite a rischio alla ripresa del campionato. A preoccupare i numerosi casi Covid usciti nelle ultime ore. La più colpita è proprio la società azzurra con la positività di Lozano aggiuntasi nelle ultime ore a quelle già note di Fabiàn Ruiz e Insigne.

La situazione che si prospetta all’orizzonte sembra essere identica a quella del 4 ottobre 2020, quando l’Asl bloccò la partenza del Napoli per Torino. In questo senso, le autorità competenti hanno già fermato Udinese-Salernitana nell’ultimo turno di Seria A a causa della positività di alcuni nel gruppo squadra granata. Il direttore dell’ASL Napoli 2, Antonio D’Amore, ha parlato (prima della positività di Lozano) ai microfoni di fanpage.it.

“Stiamo navigando a vista per quella che è la situazione, in generale, in merito alla pandemia. C’è molta preoccupazione per la variante Omicron. Fabian Ruiz si trova in Spagna, Insigne è residente nella zona della ASL Napoli 1. Sono al di fuori della nostra giurisdizione”. E ancora: “Non è possibile fare ipotesi, bisognerà vedere se il Governo cambierà quella che è la propria cabina di regia, prima di poter pensare a che decisioni prendere. La situazione, vi confermo, che è tutta la monitorare”.