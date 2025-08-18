PUBBLICITÀ
Spari alla tiktoker Kekka, denunciato un 20enne per gelosia ‘social’

Sarebbe riconducibile a gelosie “social” ed anche a interessi commerciali l’attentato contro l’auto di Francesca Kekka Sardella, messo in atto ad Avellino da un ventenne che ha esploso 5 colpi di pistola contro l’auto della donna parcheggiata a Rione Mazzini.

Chi è Kekka Sardella, la ‘Regina degli Hot dog’

Sardella, che sui social pubblicizza la sua attività di venditrice ambulante di hotdog, nei giorni scorsi era stata denunciata per abusivismo dalla Guardia di Finanza di Avellino e il suo chiosco era stato sequestrato.

Nella serata di domenica il giovane si è presentato in Questura ammettendo le sue responsabilità. Da un’auto in corsa ha centrato la Audi Q3 della donna che ha assistito alla sparatoria dal balcone della sua abitazione.

Era stata la stessa “Regina degli hotdog”, come si definisce la tiktoker nei video, a denunciare l’accaduto. Il giovane è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato e detenzione illegale di arma da fuoco: Indagini sono in corso per individuare altri presunti complici.

