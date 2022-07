Koulibaly-Chelsea, è fatta! Spalletti ha annunciato l’addio del difensore alla squadra

“A Kalidou piace ‘o blues”, titola stamane il Corriere dello Sport. Il Chelsea darà 40 milioni al Napoli e un quadriennale a Koulibaly di dieci milioni netti a stagione: la trattativa è ormai agli sgoccioli. A comunicarlo alla squadra è stato lo stesso Spalletti: “Ragazzi, Koulibaly è quasi andato via”.

L’ufficialità è dietro l’angolo, questione di ore, e ovviamente Koulibaly non metterà piede a Dimaro. Non arriverà oggi e neanche domani. Volerà in Inghilterra. Game over. Non un fulmine a ciel sereno: era una notizia attesa, anticipata dagli eventi raccontati negli ultimi giorni che in un certo qual modo avevano chiarito la situazione senza necessità di aggiungere chissà cos’altro.

Sky – Koulibaly-Chelsea, è fatta! Domani la chiusura: 5 anni con maxi ingaggio al difensore

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista Sky Gianluca Di Marzio: “Koulibaly va al Chelsea. Domani è prevista la chiusura del trasferimento. La prima offerta dei Blues era di 35mln, il Napoli ha sparato molto di più, la chiusura è prevista intorno ai 38 milioni più 2 di bonus. Al giocatore andrà un maxi ingaggio di 10mln netti più bonus per 5 anni”.

Ed è subito partito il toto-erede.

Con tanti nomi che spuntano tra i vicoli del calciomercato. I nomi di Acerbi e Kim sono emblematici di queste due correnti di pensiero: tamponato con l’usato con tanti chilometri percorsi ma con conoscenza del nostro campionato, oppure puntare sulla fisicità di Kim, che dopo il Fenerbahçe cerca la definitiva consacrazione nel calcio europeo.

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’ il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato dei possibili sostituti di Kalidou Koulibaly: “Su Kim il Napoli c’è, ma si sta muovendo anche il Rennes. Intanto il club in queste ultime ore si sta muovendo sua una situazione da usato sicuro: Acerbi. Sarebbe un giocatore esperto insieme al giovane Ostigard. Operazione da 5 mln con la Lazio, c’è già l’ok di Acerbi al Napoli”.