Koulibaly umilia gli ultras veronesi dopo lo striscione choc, ma non ci sarà nessuna punizione

Non saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del club veronese”. Lo annuncia l’edizione odierna de ‘Il Mattino‘, che spiega dell’impossibilità di prendere provvedimenti nei confronti del club scaligero: “Nessuna multa, nessuna squalifica, anche perché il fatto è avvenuto all’esterno dello stadio e non durante una gara ufficiale.

Toccherà, quindi, alle forze dell’ordine locali o eventualmente al club il compito di rintracciare gli autori dello striscione e provvedere con delle adeguate sanzioni. Da valutare multe per i cori razzisti degli ultrà veronesi segnalati dalla Procura federale – è stato fatto sapere dalla Figc – al giudice sportivo”.

Hellas Verona FC si fa portavoce, “oggi come sempre, di un messaggio di pace, condannando qualsiasi atto, gesto ed esternazione che possano generare – in qualsiasi forma e misura – incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione”. Lo afferma una nota diffusa dalla società dopo l’affissione la scorsa notte in un parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi di uno striscione, firmato ‘Curva Sud’, in cui vi sono le bandiere di Russia e Ucraina e poi una serie di numeri che rappresentano le coordinate di Napoli, quasi una sorta di indicazione a ‘colpire’ la città mentre infuria la guerra.

“Indegno e che non c’entra nulla col tifo o col calcio lo striscione di sedicenti tifosi veronesi apparso poco prima della partita. C’è da vergognarsi a lanciare simili messaggi, altro che goliardia. Però la città di Verona non è quello striscione, anzi…. Verona e i veronesi sono invece sempre simbolo di accoglienza e solidarietà, basti pensare che in questi giorni le associazioni, le istituzioni locali, le famiglie o le autorità sanitarie stanno facendo il massimo per ospitare, aiutare e curare chi scappa da questa folle guerra“. Così Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a commento dello striscione che i tifosi del Verona hanno riservato alla città di Napoli incitando la Russia a bombardarla.

«Un messaggio ripugnante. Lo striscione contro Napoli e i napoletani esposto da tifosi, o presunti tali, dell’Hellas Verona è grave e va condannato da tutti, senza distinguo e senza giustificazioni. Questa guerra è reale, non è finzione, non è un gioco». Lo scrive su Facebook il ministro Luigi Di Maio. «È vergognoso il gesto ed è vergognosa l’intenzione di questi pseudo tifosi. Non c’è ironia, ma solo idiozia dietro questo striscione», aggiunge il titolare della Farnesina.

«Sulla guerra non si scherza e la rivalità tra tifoserie deve avere dei limiti. Lo striscione visto a Verona è grave e ingiustificabile». Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini commentando lo striscione esposto dai tifosi veneti prima del match con il Napoli.

Intanto la condanna arriva anche dalla serie A: «Esprimo totale condanna, a nome dell’intera Lega Serie A, contro lo striscione apparso questa mattina a Verona. In un momento tragico per l’invasione dell’ Ucraina solo degli idioti possono immaginare un tale striscione, e bene ha fatto l’Hellas Verona a censurare tale atto. Oggi, in Italia e nel mondo intero, dobbiamo veicolare, con la nostra attività, un messaggio di pace». Lo ha detto l’ad della Lega Serie, A Luigi De Siervo, in una nota.

Striscione contro Napoli: Juan Jesus e Koulibaly rispondono sui social

Dopo la bella e importante vittoria del Napoli a Verona, Juan Jesus e Koulibaly hanno risposto elegantemente allo striscione dei tifosi veronesi.

Il difensore brasiliano, su Facebook, ha scritto: “Le coordinate della felicità“, con una foto di tutto il Napoli che si abbraccia per la vittoria. Su Instagram, invece, Koulibaly, ha pubblicato una foto della città di Napoli con il sottofondo di Pino Daniele.