La Campania potrebbe passare in zona bianca non prima del 21 giugno se riuscirà ad andare sotto i 50 per i prossimi tre monitoraggi consecutivi. Tutte le regioni stanno migliorando il dato con le Marche che sono già scese a 47. Sicilia e Toscana sono vicinissime a 52. Intanto la Campania vede la luce in fondo al tunnel pandemico. Il bollettino covid odierno registra un morto di covid nelle ultime 48 ore. Si rilevano anche 385 nuovi positivi e 874 guariti.

I DATI DEL BOLLETTINO

Positivi del giorno: 385 (*) di cui Asintomatici: 283 (*) Sintomatici: 102 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 9.819. Tamponi antigenici del giorno: 3.308

DATI SU DECEDUTI E GUARITI

Deceduti: 1 nelle ultime 48 ore. Totale deceduti: 7.191

Guariti: 874. Totale guariti: 344.440

Report posti letto su base regionale:

Dunque i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656

letto di terapia intensiva occupati: 61

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

letto di degenza occupati: 733

* Posti letto Covid e Offerta privata.

REGIONI IN ZONA BIANCA

Da domani passano in zona bianca Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Cambio deciso dal ministro della Salute Roberto Speranza con una ordinanza. Abolito il coprifuoco e concesse tutte le principali attività economiche e sociali a patto di rispettare ancora distanziamento, igiene e uso delle mascherine.

Questione di un’altra settimana e dal 7 giugno toccherà ad altre quattro aree del Paese (Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo) e ancora dal 14 a cinque Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Puglia e Provincia di Trento). Infine la Campania entrerà in zona bianca.

VACCINAZIONI MATURANDI: 10MILA ADESIONI ALLE ORE 12. RESTA APERTA LA PIATTAFORMA

Sono già 10mila alle ore 12 di oggi, 30 maggio, le adesioni alla campagna vaccinale riservata ai cittadini campani dai 17 ai 20 anni che si apprestano a sostenere l’esame di maturità, nella scuola pubblica, paritaria e privata.

La piattaforma resta aperta. Per aderire si dovrà seguire la procedura indicata, specificando l’istituto scolastico di appartenenza (link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino).

Le vaccinazioni volontarie, previa convocazione da parte dell’Asl di residenza, partiranno dal 1° giugno prossimo, fino a esaurimento della platea iscritta. Per i 17enni il vaccino indicato è “Pfizer”. Per tutti gli altri sarà “Johnson & Johnson”.

I dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.00 del 30 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.260.918 cittadini. Di questi 1.022.068 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 3.282.986.