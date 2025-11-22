La mamma di Martina Carbonaro: “Non perdonerò mai il killer, cerco verità e giustizia”

PUBBLICITÀ

“Non ti perdonerò mai, hai strappato il diamante prezioso che avevo. Cerco verità e giustizia, una giustizia vera”. È quanto scrive su Fb Fiorenza Cossentino, che tutti chiamano Enza, la mamma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra ad Afragola, in provincia di Napoli, dall’ex fidanzato Alessio Tucci, lo scorso 26 maggio.

Scritto con il marito Marcello Carbonaro, il posto di Enza è pieno di amore per la figlia che non c’è più ma anche di odio per Tucci. La mamma della 14enne, infatti, dopo avere ricordato la tragedia scrive anche: “Non so come hai fatto a guardarmi negli occhi e mentirmi… ti aspetterò e vendicherò mia figlia”. “Ho rivisto i nostri video e sono crollata”, scrive ancora la mamma di Martina.

Martedì prossimo 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in Piazza del Rosario, ad Afragola, verrà inaugurata una panchina rossa dedicata alla memoria di Martina.