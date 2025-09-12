PUBBLICITÀ
HomeCronacaCronaca nazionaleLa polizia postale sequestra Phica.eu: "Indagini su foto e commenti"
Cronaca nazionaleSocial & Tendenze

La polizia postale sequestra Phica.eu: “Indagini su foto e commenti”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
La polizia postale sequestra Phica.eu:
La polizia postale sequestra Phica.eu: "Indagini su foto e commenti"
PUBBLICITÀ

La Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica sta portando a termine in queste ore le operazioni legate al sequestro del portale phica.eu, su disposizione della Procura di Roma. L’intervento è finalizzato a mettere in sicurezza l’intero archivio di contenuti audiovisivi e i relativi commenti, che saranno successivamente analizzati dagli investigatori.

Le attività, rese particolarmente complesse dalla natura della piattaforma, sono state eseguite dal Servizio centrale della Polizia Postale con il supporto dei Centri operativi di Milano e Firenze. Il sequestro del sito, di carattere sessista, rientra nell’inchiesta avviata nelle scorse settimane dalla Procura capitolina e affidata alla Polizia Postale. A coordinare il fascicolo è il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.

PUBBLICITÀ

Attualmente, sulla homepage del dominio sequestrato compare l’avviso: “Dominio sottoposto a sequestro”.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati