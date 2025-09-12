La polizia postale sequestra Phica.eu: “Indagini su foto e commenti”

PUBBLICITÀ

La Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica sta portando a termine in queste ore le operazioni legate al sequestro del portale phica.eu, su disposizione della Procura di Roma. L’intervento è finalizzato a mettere in sicurezza l’intero archivio di contenuti audiovisivi e i relativi commenti, che saranno successivamente analizzati dagli investigatori.

Le attività, rese particolarmente complesse dalla natura della piattaforma, sono state eseguite dal Servizio centrale della Polizia Postale con il supporto dei Centri operativi di Milano e Firenze. Il sequestro del sito, di carattere sessista, rientra nell’inchiesta avviata nelle scorse settimane dalla Procura capitolina e affidata alla Polizia Postale. A coordinare il fascicolo è il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.

Attualmente, sulla homepage del dominio sequestrato compare l’avviso: “Dominio sottoposto a sequestro”.