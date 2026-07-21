La Procura sequestra 50mila euro a Roggero: “Misura a garanzia delle spese”

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Una misura a garanzia delle spese di giustizia. Per questo motivo la Procura generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50mila euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie Mariangela Sandrone. A rendere noto il provvedimento sono stati gli stessi uffici giudiziari, per “chiarire la questione indicata genericamente in ‘risarcimento danni'”, dopo che è diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi inflitta al gioielliere di Grinzane Cavour per l’omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo, avvenuti il 28 aprile 2021.

La condanna di Mario Roggero

“La Corte d’Assise di Asti, con sentenza confermata sul punto in appello, ha condannato, come sempre avviene in casi simili, Roggero Mario – specifica la Procura – al pagamento di una provvisionale pari a complessivi 480.000 euro a favore di 14 prossimi congiunti dei due rapinatori, persone offese del delitto di omicidio, nonché del terzo rapinatore, persona offesa di tentato omicidio, demandando a separato giudizio civile la quantificazione definitiva dei danni”. Il sequestro conservativo di 50mila euro invece riguarda la somma che era stata trasferita dal conto del comitato #iostoconmarioroggero a un conto tunisino intestato al gioielliere e alla moglie Mariangela Sandrone prima del processo di appello. Nel carcere di Bollate, dove venerdì scorso si è costituito Roggero, oggi si è presentata Mariangela Sandrone insieme alle quattro figlie.

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Le donne sono uscite dall’istituto penitenziario dopo un colloquio durato circa quattro ore. “Mario sta bene – ha detto la moglie -. L’ho trovato tranquillo e mi ha fatto una buona impressione, sta bene compatibilmente con l’ambiente”. Una delle figlie, invece, ha chiesto ai giornalisti presenti fuori dal carcere di avere “un po’ di rispetto”, interrompendo le domande con un “basta, visto che travisate le parole…”.

Il fratello dell’orefice, Dante Roggero, ha confermato che il negozio di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, “riaprirà a brevissimo”, come aveva già annunciato alcuni giorni fa la moglie di Mario. Proprio lei e una delle figlie porteranno avanti l’attività di famiglia. “Speriamo che lo Stato assicuri loro un minimo di attenzione per quanto riguarda la loro sicurezza”, ha auspicato Dante. La riapertura è vista con favore anche dall’amministrazione comunale. “Sarà la conferma di quello che hanno fatto negli ultimi cinquant’anni, e soprattutto negli ultimi cinque, quando nonostante tutte le difficoltà hanno portato avanti l’attività”, afferma il sindaco Gianfranco Garau. “Per noi rivedere l’attività aperta sarebbe una cosa bella, ma anche triste, perché pensiamo alle difficoltà che stanno attraversando come famiglia”, ha concluso il sindaco.

La posizione di Musk su Roggero

Elon Musk dalla parte di Roggero: il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il gioielliere, Musk ha scritto che “si tratta di una follia! Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna”.