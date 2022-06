La provincia di Napoli fa festa con il Lotto, vinti 90mila euro con due ambi e un ‘9’

Festa grande a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Al 10eLotto un fortunato giocatore ha centrato un ‘9’ da 70.000 euro. A seguire ci sono Primiero (TN) e Milano a pari merito con vincite di 20mila euro ciascuno.

Campania protagonista anche nel concorso del Lotto. A Marignano, in provincia di Napoli, sono stati centrati due ambi gemelli sulla Ruota campana da 10mila euro ciascuno. La vincita singola più elevata del concorso del 3 giugno è stata realizzata a Roma grazie ad un terno da 23.750 euro Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 2,03 miliardi di euro.

Si brinda con il Lotto a Napoli, vince 45mila euro con un terno secco [ARTICOLO 09/05/2022]

Il Lotto premia ancora la Campania: nel concorso del 7 maggio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Napoli è riuscito a centrare una vincita pari a 45mila euro grazie a un terno secco. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per 4,6 milioni di euro, per un totale di 358 milioni da inizio anno.