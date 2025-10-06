La rabbia e la ferocia del Napoli, il post sui social del Napoli non è solo per Leao

PUBBLICITÀ

Simpatico siparietto social dei tifosi del Napoli che scherzano su una situazione di gioco durante Napoli-Genoa.

L’immagine di Leao

Durante la sfida tra Milan e Napoli dello scorso 28 settembre terminata 2-1 per i rossoneri, abbiamo assistito ad una dinamica particolare. L’esterno milanista Rafael Leao parte in contropiede e si vedono ben sette calciatori del Napoli che lo inseguono per fermarlo.

PUBBLICITÀ

I social sono impazziti e sono cominciati sfottò di ogni tipo, soprattutto da parte dei milanisti. Magari volendo ricordare la quel quarto di finale di Champions o semplicemente per osannare le doti fisiche del loro attaccante portoghese.

Addirittura il profilo Tiktok del Milan pubblica un video che ritrae Leao mostrando il video dell’ “inseguimento” lasciando intendere che le squadre hanno bisogno di sette difensori per stargli dietro.

Con il Genoa come con il Milan

La scena singolare di tanti uomini che corrono all’impazzata per recuperare la palla non è stato solamente un caso della sconfitta con il Milan.

Da parte del Napoli dunque non si trattava di un “trattamento speciale” per Leao, anzi.

Durante la sfida contro il Genoa, vinta dagli azzurri per 2-1 in rimonta, si è potuto assistere nuovamente ad una scena simile.

L’attaccante genoano Lorenzo Colombo porta palla sull’out di destra, ma è in compagnia di almeno cinque calciatori del Napoli pronti a combattere per rubargli palla.

Al netto di ciò, l’unica considerazione da fare è sull’attitudine che ha questo Napoli nella fase di non possesso. Di questo è un maestro Matteo Politano, che fa del ripiego una delle sue armi migliori da mettere al servizio della squadra.

Una mentalità che Antonio Conte ha saputo inculcare durante il suo periodo da tecnico del Napoli. Fase difensiva dispendiosa ma che porta risultati. Napoli primo in classifica anche (anzi, soprattutto) per questi dettagli.

“Non è Leao, ma ci accontentiamo di Colombo” scrivono i tifosi azzurri sui social.