Infortuni Napoli, Lobotka e Politano salteranno le prossime 2 gare:
Luciano Mottola
Hanno lasciato il campo a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro (al netto della pausa tra primo e secondo tempo) e nonostante la squadra fosse sotto di un gol, l’attenzione dei tifosi del Napoli si è focalizzata sui loro infortuni, Matteo Politano e Stanislav Lobotka hanno immediatamente chiesto il cambio e ciò gli impedirà di rispondere alle convocazioni degli ex allenatori azzurri Gattuso e Calzona per le gare internazionali di Italia e Slovacchia.

Politano ha lasciato il campo per un affaticamento al bicipite femorale, mentre il regista ha accusato fastidi all’adduttore: l’entità dei rispettivi infortuni sarà resa nota però soltanto dopo gli esami strumentali a cui verranno sottoposti, in accordo con i medici delle rispettive nazionali.
Difficile al momento ipotizzare i tempi di recupero, ma di certo Politano e Lobotka salteranno gli impegni con Italia e Slovacchia.

Conte spera che le risonanze non evidenzieranno lesioni per poterli avere a disposizione già dopo la sosta e porre finalmente fine alla lunga emergenza.

 

 

