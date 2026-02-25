La storia di Diego, il cucciolo che ha inseguito l’ambulanza con il suo padrone a bordo

PUBBLICITÀ

È un’autentica storia da libro Cuore quella che arriva dall’Agro Nocerino Sarnese e che ha visto protagonisti un cane ed il suo padrone.

Diego, inseparabile amico a quattro zampe di un uomo senza fissa dimora, ha inseguito per chilometri l’ambulanza nella quale era stato soccorso il suo padrone.

La storia, che è stata resa nota sui social da Gianna Senatore, presidente dell’associazione zoofila nocerina, ha avuto inizio a San Marzano sul Sarno (Salerno), dove Diego vive con il suo padrone.



Quest’ultimo, a seguito della frattura di un femore, è stato soccorso in ambulanza. Quando il mezzo è partito alla volta dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, è stato inseguito dal cane che, correndo per chilometri, è riuscito a raggiungere il nosocomio dell’Agro.



Lì Diego ha provato addirittura ad accedere in Pronto soccorso, alla ricerca del suo padrone. La vigilanza dell’ospedale ha provato a fermarlo ma lui, dopo qualche tentativo, si è improvvisamente allontanato. In poche ore è partita un’autentica gara di solidarietà per cercarlo ma l’animale sembrava essere scomparso nel nulla. Il giorno seguente, però, un volontario

dell’associazione lo ha trovato – in maniera fortuita – a Castellammare di Stabia, ad oltre venti chilometri di distanza dall’ospedale. Una volta riconosciuto, Diego è stato recuperato e portato al canile di Nocera Inferiore dove resterà fino a quando il suo padrone non si sarà ripreso.