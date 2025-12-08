PUBBLICITÀ
La strategia di Manfredi contro il traffico a Napoli: "Ridurremo l'accesso per le auto al centro"

Nicola Avolio
Nicola Avolio
La strategia di Manfredi contro il traffico a Napoli: "Ridurremo l'accesso per le auto al centro"
“Il nostro obiettivo è di ridurre il traffico nel centro e l’accesso delle auto. È un percorso progressivo che faremo man mano che l’efficientamento del trasporto pubblico va avanti come si sta realizzando”.

Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine delle celebrazioni per l’Immacolata in piazza Del Gesù, commentando la grande affluenza che la città ha registrato in questo lungo ponte di festività in cui l’amministrazione comunale ha sperimentato il prolungamento dell’orario di esercizio della linea 1 e della linea 6 della metropolitana.

“La linea 6 ha registrato un grande risultato con un enorme numero di utenti – ha sottolineato – progressivamente ci avviciniamo alla possibilità di cominciare a chiudere una parte del centro storico lavorando sui parcheggi di prossimità e fare in modo che ci siano meno macchine nel centro”.

Un ponte dell’Immacolata che nella città di Napoli si è aperto con la finale di X Factor, il giorno 4 dicembre in piazza Plebiscito. “In ogni cosa che facciamo cerchiamo sempre di mantenere un equilibrio fra gli eventi, che sono un fattore di attrazione importante, – ha evidenziato il sindaco – e la necessità di garantire la vivibilità. E dunque ogni occasione è anche insegnamento per mantenere ciò che ha funzionato correggendo le cause di disagio”.

Napoli invasa dai turisti per il ponte dell’Immacolata, fiumi di gente per le strade della città

 

