Napoli invasa dai turisti per il ponte dell’Immacolata, fiumi di gente per le strade della città

Di Nicola Avolio
Folle oceaniche di napoletani e turisti che hanno scelto di trascorrere il ponte dell’Immacolata per le strade della città. Tra buon cibo, musica e un clima di gioia e spensieratezza, Napoli si conferma sempre di più la meta preferita per trascorrere le feste natalizie.

Il Lungomare, via Toledo con i Quartieri Spagnoli, piazza Del Plebiscito, via Chiaia, piazza Dante, i Decumani e San Gregorio Armeno. Ma anche il Vomero, fino alla certosa di San Martino. Ovunque comitive di turisti italiani e stranieri passeggiano per Napoli e i suoi vicoli dividendosi tra le bellezze artistiche, il patrimonio storico della città e gli incantevoli paesaggi.

Difficile, insomma, farsi largo in quella che è una vera e propria muraglia umana formatasi in strada sin dalle prime ore di questi giorni. Un’invasione facilitata anche dalle belle giornate, con temperature miti sopra la media stagionale, e complice la presenza in città di alcune manifestazioni di richiamo come il Napoli Racing Show che, nella giornata di apertura ha registrato circa 20mila presenze.

Non mancano le lamentele, tuttavia. Quelle dei commercianti che giudicano quello di questi giorni un esempio di turismo “mordi e fuggi” e quelle dei residenti che lamentano la presenza di rifiuti in strada e la difficoltà negli spostamenti a causa del caos traffico.

