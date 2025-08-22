La tiktoker ‘Regina degli Hot Dog’ dopo l’agguato: “Due brindisi a chi mi odia”

Stamattina A.P. comparirà davanti al gip di Avellino Lorenzo Corona per l’interrogatorio di garanzia. Il 24enne, arrestato quattro giorni dai fatti affiancato dai suoi avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozzella, potrebbe rispondere alle domande di giudice dando elementi utili sia sull’arma utilizzata per compiere il raid che sul movente.
Le indagini sull’agguato alla tiktoker Regina degli Hot Dog
Come riporta il Mattino le indagini della squadra Mobile continuano per risalire anche al conducente della Lancia Y nera dalla quale sabato sera sono stati esplosi i colpi di pistola contro la Q3 di Francesca Sardella, difesa dall’avvocato Michele Scibelli.
Infatti dalle immagini di videosorveglianza analizzate dagli uomini della squadra Mobile in questi giorni, si vede A.P. seduto sul lato passeggero e un altro giovane alla guida che lancia l’auto a folle velocità dopo aver crivellato di colpi la Q3, provocando il danneggiamento del vetro anteriore sinistro e parte della carrozzeria.
Intanto la tik toker ‘Regina degli Hotdog’ ha lanciato un nuovo messaggio attraverso le sua pagina Tiktok: “Un brindisi a chi mi vuole bene, due brindisi a chi mi odia”. Due le piste seguite dagli uomini coordinati dal questore Pasquale Picone: rivalità, anche commerciali in ambito familiare, questioni private.