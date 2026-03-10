PUBBLICITÀ

La comunità di Torre Annunziata è scossa dalla scomparsa di Sofia Milillo, la bambina di soli 10 anni morta dopo aver affrontato una lunga malattia.

Sofia frequentava l’Istituto comprensivo Pascoli 2 Siani ed era molto conosciuta e amata da insegnanti e compagni di classe. Nonostante le cure e i frequenti ricoveri, aveva continuato a frequentare la scuola ogni volta che le condizioni di salute glielo permettevano, mantenendo vivo il legame con i suoi amici e con i docenti.

PUBBLICITÀ

Lacrime a Torre Annunziata per Sofia, la piccola ha perso la lotta contro il brutto male

La notizia della sua morte ha profondamente colpito l’intera comunità scolastica e la città. In poche ore insegnanti, genitori e personale dell’istituto si sono mobilitati per sostenere la famiglia, originaria della Sicilia ma residente da tempo a Torre Annunziata.

È stata avviata una raccolta fondi per coprire le spese del funerale e consentire il ritorno della bambina nella terra d’origine, la Sicilia, dove riposerà accanto ai suoi parenti. Un gesto di grande solidarietà che racconta quanto affetto si fosse costruito attorno alla piccola Sofia nel corso degli anni.

“La comunità scolastica dell’ I.C. Pascoli 2 Siani ringrazia i genitori, i docenti, il personale e quanti hanno contribuito alla raccolta fondi per consentire il funerale ed il ritorno in Sicilia della dolce Sofia Milillo”, scrive la dirigente scolastica Daniela Flauto. Un ultimo viaggio verso la sua Sicilia, accompagnato dall’abbraccio di una comunità che non dimenticherà il suo sorriso.