L’addio a Martina Carbonaro, mercoledì pomeriggio ad Afragola il funerale della 14enne uccisa dall’ex

Si terranno mercoledì alle 15 presso la basilica di Afragola i funerali di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex fidanzatino. Ad officiale la messa presso la Basilica di Sant’Antonio ad Afragola sarà il vescovo di Napoli Mons. Mimmo Battaglia.

L’esito dell’autopsia

Non è deceduta immediatamente ma al termine di un’agonia, contrassegnata dalla sofferenza; sono state rilevate quattro ferite principali e sul collo sono state riscontrate delle lesioni: è quanto emerge dall’esame autoptico eseguito sul cadavere di Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall’ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, reo confesso dell’omicidio avvenuto in un casolare abbandonato di Afragola, in provincia di Napoli. A dire l’ultima parola però saranno gli esiti degli esami che sono stati eseguiti oggi: sul cranio sono state rilevate quattro ferite principali, sia sulla parte frontale del cranio che nella parte posteriore. Rilevata anche una vasta frattura cranica con emorragia.

LE PAROLE DEL SINDACO DI AFRAGOLA

Il sindaco di Afragola Antonio Pannone ha invitato tutti a partecipare: “Terminata l’autopsia sul corpo di Martina, è arrivato pochi minuti fa il via libera per la celebrazione dei funerali, che si terranno domani, 4 giugno 2025, alle ore 15 ad Afragola, nella Basilica di Sant’Antonio di Padova. Presiederà il rito esequiale

Sua Em.za il Cardinale don Mimmo Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli.

Ho proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata di domani. Invito tutta la cittadinanza a partecipare al cordoglio per questa gravissima e dolorosissima perdita stringendosi intorno ai familiari e agli amici della nostra Martina”.

