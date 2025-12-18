Ladri arrestati dopo l’inseguimento a Trentola, sono di Giugliano e Villaricca

PUBBLICITÀ

Due giovani sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri 17.12.2025 dai carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta nel corso di un servizio mirato al contrasto dei furti di autovetture. Si tratta di un 28enne residente a Villaricca e di un 21enne di Giugliano in Campania, entrambi in provincia di Napoli.

I militari, impegnati in attività di controllo del territorio in agro di Trentola Ducenta, hanno notato una Fiat Panda che, alla vista della pattuglia, ha tentato di sottrarsi al controllo. Ne è scaturito un prolungato inseguimento conclusosi nel vicino comune di Villa di Briano, dove il veicolo è stato bloccato in una strada chiusa al traffico.

Una volta fermata l’auto, i due occupanti hanno tentato di darsi alla fuga a piedi per evitare l’identificazione, ma sono stati raggiunti e bloccati dai carabinieri dopo una breve colluttazione. Nel corso della perquisizione del veicolo, all’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti due passamontagna e diversi attrezzi atti allo scasso.

L’autovettura è stata sequestrata e affidata a una ditta autorizzata. I due giovani, dichiarati in arresto, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.