Ladri “gentiluomini” a Firenze: sbagliano casa, restituiscono la refurtiva e chiedono scusa

Ladri sbagliano casa da derubare e, una volta resosi conto dell’errore, chiedono scusa e restituiscono la refurtiva. Ha dell’assurdo quanto accaduto martedì sera a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. I quattro malviventi, tutti di origine straniera, hanno fatto irruzione in una appartamento convinti fosse quella di un avvocato, loro obiettivo. Gli uomini, con il volto coperto da passamontagna, hanno preso in ostaggio i due anziani e la famiglia della figlia, che era in visita con il suo compagno e il loro bimbo piccolo.

Così, dopo averli minacciati con una pistola e spaventati con un piede di porco, li hanno chiusi in una stanza e si sono diretti nel seminterrato della casa. Lì hanno messo tutto a soqquadro mentre cercavano evidente qualcosa di preciso. Ma è stato proprio durante la ricerca che la banda si è accorta dell’errore e di essere entrati dunque nell’appartamento sbagliato. I quattro erano infatti convinti di aver fatto irruzione nella casa di un avvocato, ma così non era.

Mortificati, hanno chiesto scusa ai padroni di casa e, dopo averli liberati insieme alla famiglia della figlia, gli hanno riconsegnato un orologio e qualche gioiello rubati in giro per la casa. Così, dopo aver affermato di aver capito male il luogo dove recarsi, hanno anche ripulito lo scantinato con la candeggina, per cancellare le loro tracce, e si sono allontanati. Fortunatamente, oltre al grande spavento, nessuno si è fatto male. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Firenze Oltrarno e della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo.