Ladri in casa di Fabian Ruiz, presi durante i festeggiamenti della Champions

PUBBLICITÀ

Due ladri sono stati fermati e arrestati dalla polizia mentre svaligiavano casa di Fabian Ruiz, ex centrocampista del Napoli. Nella tarda mattinata di lunedì, il campione spagnolo stava ancora festeggiando il trionfo europeo contro l’Inter, insieme ai compagni di squadra, e due ragazzi minorenni hanno fatto irruzione nella sua abitazione a ovest di Parigi. Come riferito dal quotidiano francese Le Parisien, i due banditi hanno scassinato la porta d’ingresso e hanno iniziato a mettere a soqquadro le stanze in cerca di oggetti preziosi.

Disordini a Parigi durante i festeggiamenti della Champions League

È di due persone morte e di almeno 559 arresti il drammatico bilancio a Parigi di una notte di scontri e violenze per i festeggiamenti per la finale di Champions League, vinta dal Paris-Saint Germain. Lo rende noto la polizia. Le azioni di guerriglia tra ultrà e agenti si sono protratte fino all’alba, con i teppisti che hanno usato i fuochi d’artificio come armi contro le forze dell’ordine e che hanno dato alle fiamme diverse auto. Una donna in scooter è stata investita da un’auto e ha perso la vita. A Dax, nella regione della Nuova Aquitania, un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato accoltellato.

PUBBLICITÀ

Sono stati 5.400 gli agenti di polizia e i gendarmi schierati dal ministro dell’Interno, Bruno Retailleau. Il ministro è finito nel mirino dell’opposizione per aver definito “barbari” coloro scesi in strada a Parigi per “compiere reati”. Diverse le auto in fiamme e i negozi saccheggiati sugli Champs-Elysées, molti i danni all’arredo urbano della capitale, con pensiline, biciclette in sharing, cartelloni e molto alto che ardevano all’altezza del Pont de Jéna ancora all’alba.

PUBBLICITÀ