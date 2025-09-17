Ladri in casa, l’uomo che li ha picchiati: “Sono buono, ma non toccate la mia famiglia”

PUBBLICITÀ

Ha ancora un livido sul fianco e la paura nel cuore, Liviu Apetrei, il camionista 38enne che la scorsa settimana si è trovato faccia a faccia con tre ladri incappucciati. L’assalto è avvenuto nella frazione di Colfrancui, una zona residenziale di Oderzo, quando tre uomini con il volto coperto da passamontagna hanno cercato di introdursi nella sua abitazione, disattivando prima una luce esterna e arrampicandosi sul terrazzo.

«Non mi sento un eroe – racconta Apetrei – ho reagito d’istinto perché ho avvertito che la mia famiglia era in pericolo. Io sono buono come il pane, ma non toccatemi mia moglie e le mie figlie. Se capitasse di nuovo, rifarei tutto».

Il racconto dell’aggressione

Erano circa le 22 quando il camionista ha sentito rumori sospetti. Pensando inizialmente al vicino, è uscito sul terrazzo e si è trovato davanti tre uomini che tentavano di scardinare la porta. «D’impeto mi sono scagliato contro il primo e l’ho fatto volare di sotto», spiega. Gli altri due lo hanno subito aggredito, spingendolo contro il muro: «Ho ancora un livido sul fianco, ma la paura per la mia famiglia mi ha dato coraggio. Li ho affrontati a mani nude, spingendoli giù dal balcone».

Un vicino ha assistito alla scena e ha visto i ladri fuggire a bordo di un’auto nera, rumorosa e con uno spoiler posteriore. Nonostante i dettagli, nessuno è riuscito a identificarne con certezza il modello.

La paura della famiglia

Se per Apetrei l’istinto ha avuto la meglio, la moglie è rimasta profondamente scossa dall’accaduto. «Non riesce a dormire la notte, teme che possano tornare», racconta l’uomo. Per questo ha chiesto al datore di lavoro di evitare viaggi notturni, così da poter restare accanto alla sua famiglia.

Secondo il camionista, i ladri avevano studiato le loro abitudini: «Hanno visto che il camion non era parcheggiato e pensavano che mia moglie fosse da sola in casa. A pensarci bene, questo è terribile».