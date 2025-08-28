PUBBLICITÀ

Quella che doveva essere la serata più importante della loro vita si è trasformata in un’amara delusione per una giovane coppia di Capaccio Paestum.

Ieri, mentre gli sposi festeggiavano il matrimonio in una struttura ricettiva della zona, ignoti hanno fatto irruzione nella loro abitazione portando via diversi oggetti di valore.

Ladri in casa mentre festeggiano il matrimonio, notte da incubo per la coppia di sposi

Gli sposi si sono accorti di quanto stava accadendo grazie al cellulare collegato alle telecamere installate nella loro casa. Le immagini, improvvisamente interrotte, hanno fatto intuire che qualcosa non andava. Giunti sul posto, hanno scoperto che i ladri avevano già agito, approfittando della loro assenza.

Secondo le prime ipotesi, i malviventi potrebbero aver pianificato il colpo proprio sapendo che la coppia e i familiari erano tutti impegnati nei festeggiamenti. L’abitazione è stata così lasciata incustodita, diventando un bersaglio facile per chi ha agito con rapidità e decisione.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, alimentando la preoccupazione dei residenti. Molti cittadini chiedono un maggiore controllo del territorio, denunciando una situazione che rischia di mettere in difficoltà diverse famiglie.

Le indagini sono in corso per individuare i responsabili.