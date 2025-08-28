PUBBLICITÀ
Cronaca

Ladri in casa mentre festeggiano il matrimonio, notte da incubo per la coppia di sposi

Di Nicola Avolio
Quella che doveva essere la serata più importante della loro vita si è trasformata in un’amara delusione per una giovane coppia di Capaccio Paestum.

Ieri, mentre gli sposi festeggiavano il matrimonio in una struttura ricettiva della zona, ignoti hanno fatto irruzione nella loro abitazione portando via diversi oggetti di valore.

Gli sposi si sono accorti di quanto stava accadendo grazie al cellulare collegato alle telecamere installate nella loro casa. Le immagini, improvvisamente interrotte, hanno fatto intuire che qualcosa non andava. Giunti sul posto, hanno scoperto che i ladri avevano già agito, approfittando della loro assenza.

Secondo le prime ipotesi, i malviventi potrebbero aver pianificato il colpo proprio sapendo che la coppia e i familiari erano tutti impegnati nei festeggiamenti. L’abitazione è stata così lasciata incustodita, diventando un bersaglio facile per chi ha agito con rapidità e decisione.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, alimentando la preoccupazione dei residenti. Molti cittadini chiedono un maggiore controllo del territorio, denunciando una situazione che rischia di mettere in difficoltà diverse famiglie.

Le indagini sono in corso per individuare i responsabili.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

