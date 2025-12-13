PUBBLICITÀ
HomeCronacaLancia la droga per sfuggire all'arresto, la bustina si infila nel finestrino...
CronacaCronaca locale

Lancia la droga per sfuggire all’arresto, la bustina si infila nel finestrino di un’auto in transito

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Lancia la droga per sfuggire all'arresto, la bustina si infila nel finestrino di un'auto in transito
Lancia la droga per sfuggire all'arresto, la bustina si infila nel finestrino di un'auto in transito
PUBBLICITÀ

I carabinieri della stazione Napoli Stella stavano effettuando un servizio anti droga nelle zone della movida partenopea, quando hanno notato in piazza Cavour un 33enne, Salvatore Verdicchio, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, in quel frangente, aveva ceduto un involucro a un cliente e i carabinieri sono intervenuti. Il 33enne ha tentato di fuggire e nella corsa ha lanciato la droga all’interno di un’auto in transito, che aveva il finestrino aperto. La sostanza stupefacente è stata recuperata, con l’inconsapevole autista che è stato fermato.

PUBBLICITÀ

Il 33enne è stato bloccato e arrestato. Lo stupefacente è risultato essere hashish per un peso complessivo di 10 grammi. Sequestrata anche la somma di 90 euro, ritenuta dai militari provento del reato. L’arrestato è in attesa di giudizio.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati