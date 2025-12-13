Lancia la droga per sfuggire all’arresto, la bustina si infila nel finestrino di un’auto in transito

PUBBLICITÀ

I carabinieri della stazione Napoli Stella stavano effettuando un servizio anti droga nelle zone della movida partenopea, quando hanno notato in piazza Cavour un 33enne, Salvatore Verdicchio, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, in quel frangente, aveva ceduto un involucro a un cliente e i carabinieri sono intervenuti. Il 33enne ha tentato di fuggire e nella corsa ha lanciato la droga all’interno di un’auto in transito, che aveva il finestrino aperto. La sostanza stupefacente è stata recuperata, con l’inconsapevole autista che è stato fermato.

Il 33enne è stato bloccato e arrestato. Lo stupefacente è risultato essere hashish per un peso complessivo di 10 grammi. Sequestrata anche la somma di 90 euro, ritenuta dai militari provento del reato. L’arrestato è in attesa di giudizio.