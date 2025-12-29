PUBBLICITÀ

Hanno finalmente un volto e un nome i tre giovani protagonisti dei gravi atti di vandalismo avvenuti la sera di Natale in via Roma, nel cuore della movida cittadina di Aversa. Sedie e tavolini dei locali furono sollevati e lanciati in strada, creando momenti di forte tensione e seminando il caos in una delle zone più frequentate del centro storico.

Determinanti per l’identificazione dei responsabili sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, che hanno ripreso con chiarezza le fasi più concitate dell’episodio.

PUBBLICITÀ

Lancio di sedie e tavolini in strada ad Aversa, identificati tre giovanissimi

Dai filmati si vede un gruppo di ragazzi intenti a spostare e scagliare arredi esterni appartenenti agli esercizi commerciali, con evidenti rischi per l’incolumità di clienti, residenti e semplici passanti che, in quel momento, affollavano la strada.

Dall’analisi delle registrazioni sarebbero emersi i nomi di tre giovani, indicati con le iniziali B. L., V. G. e B. R., di età compresa tra i 18 e i 20 anni, residenti nei comuni di Frignano e Parete. Le loro posizioni sono ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dei fatti e accertando le singole responsabilità.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione e indignazione in città, soprattutto tra i commercianti di via Roma e i residenti del centro storico, da tempo esasperati da una gestione della movida che, in alcune circostanze, degenera in comportamenti violenti e incivili. Il lancio di sedie e tavolini in una serata simbolica come quella di Natale ha rappresentato, per molti, il punto di non ritorno, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla necessità di controlli più stringenti.

Sul fronte amministrativo, il Comune di Aversa si prepara a intervenire con misure immediate. Nella giornata odierna, infatti, il sindaco dovrebbe firmare una ordinanza sindacale valida per il 31 dicembre, pensata per prevenire il ripetersi di episodi simili durante i festeggiamenti di fine anno. Il provvedimento dovrebbe prevedere il divieto di collocazione di tavolini e sedie su strada, con una conseguente limitazione dell’occupazione di suolo pubblico nelle aree più sensibili del centro cittadino, oltre all’allargamento della Zona a traffico limitato (Ztl).