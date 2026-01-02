PUBBLICITÀ

Via al calciomercato e, irrimediabilmente, ai primi rumors. E quello del Napoli sarà un mercato “a saldo zero”, ossia con il costo degli acquisti che dovrà essere equivalente a quello delle cessioni.

Non sarà, quindi, una sessione facile per i partenopei, che potrebbero ben pensare di cedere qualche pedina “di grido” e, con i ricavi, finanziare la campagna acquisti.

Lang e la storia in maglia Napoli su Instagram, smentita alle voci di mercato o saluti anticipati?

Uno dei nomi maggiormente al centro delle ultime voci di mercato in casa Napoli è quello di Noa Lang. L’esterno d’attacco olandese, arrivato in estate dal PSV per circa 30 milioni di euro, sta finora venendo meno alle tante aspettative poste in lui ad inizio stagione. Una stagione, la sua, iniziata in salendo, con pochissimi minuti raccolti perlopiù a partita in corso, per poi essere valorizzato nelle ultime uscite e con prestazioni tutto sommato sufficienti.

Lang potrebbe tornare ad essere, quindi, una pedina sacrificabile: un sacrificio che non saprebbe però di bocciatura, bensì di incastri tattica e per l’incasso, appunto, di liquidi con cui finanziare il mercato. Se dovesse arrivare un’offerta più o meno congrua a quanto richiesto dal Napoli (sui 25 milioni almeno), la dirigenza potrebbe non pensarci più di tanto nel lasciarlo andare.

Si sarebbe fatto sotto, nelle ultime ore, il Galatasaray, complici gli ottimi rapporti con la dirigenza azzurra post-affare Osimhen. Ed è arrivata anche la “risposta” del diretto interessato, che nelle ultime ore ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui lo si nota esultare in maglia azzurra, dopo il gol (fin qui il suo unico stagionale) all’Atalanta: un calcio per allontanare le ultime voci di mercato sul suo conto o un saluto anticipato ai suoi attuali tifosi?

Vedremo cosa succederà. Ad ogni modo, la società azzurra pare essere stata ben chiara sulla questione: via solo a fronte di cifre ragionevoli.