Lascia il figlio di 3 mesi in auto per ore, il piccolo muore sotto il sole

Un bambino di tre mesi è stato trovato morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole per ore. All’arrivo dei soccorsi per il piccolo non c’era più niente da fare, i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. Sulla tragedia avvenuta a Upper St. Clair vicino a Pittsburgh, in Pennsylvania, ora sono in corso le indagini della polizia. Secondo quanto riferito dal tenente dell’Unità omicidi della contea di Allegheny, gli accertamenti hanno stabilito che il bambino, Kayden di tre mesi, è stato lasciato solo all’interno del minivan Toyota Sienna del padre.

Le accuse saranno formalizzate dopo l’esito dell’autopsia, riporta il Mirror. Gli investigatori stanno lavorando per confermare la cronologia degli eventi attraverso i video delle telecamere di sorveglianza nell’area. Gli agenti stanno inoltre scaricando e analizzando i dati dal computer di bordo del veicolo.

Al momento però l’ipotesi più accreditata è che il piccolo non abbia resistito al caldo torrido che aveva trasformato l’auto in una serra. Quel pomeriggio, giovedì 16 giugno, la temperatura esterna nell’area di Pittsburgh era di 33°C, caldo che però in un ambiente chiuso può aumentare fino a raggiungere temperature insopportabili già per un adulto, tanto più per un bambino. Secondo gli esperti dopo un’ora nel minivan l’asticella di mercurio sarebbe schizzata fino a toccare toccare i 56°C. L’organizzazione “Kids and Cars” afferma che Kayden è il quinto morto in auto negli Stati Uniti quest’anno.