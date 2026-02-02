PUBBLICITÀ
HomeCronacaLatitante catturato in Colombia: "Era nella lista dei più ricercati in Italia"
CronacaCronaca Internazionale

Latitante catturato in Colombia: “Era nella lista dei più ricercati in Italia”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Latitante catturato in Colombia:
PUBBLICITÀ

Lorenzo Dei Meneghetti era  ricercato per traffico di droga inoltre era identificato come una figura chiave nel coordinamento delle rotte tra Europa e America Latina. Il fuggitivo è stato arrestato in Colombia, a Cienaga, nel dipartimento caraibico di Magdalena. Lo riferisce la polizia colombiana. L’arresto è stato effettuato dalla polizia in coordinamento con l‘Interpol e le autorità italiane, ha dichiarato il direttore generale della polizia colombiana, William Rincon, che sui social ha definito l’uomo come un “capo del narcotraffico in Sud America”.

“Era nella lista dei più ricercati in Italia ed era considerato un obiettivo di alto valore per il suo presunto coinvolgimento nel coordinamento delle rotte internazionali del narcotraffico”, hanno dichiarato le autorità, secondo le quali l’uomo aveva legami con organizzazioni criminali di origine italiana, tunisina e albanese, “che gli consentivano di coordinare operazioni logistiche e di collegamento” tra bande di narcotrafficanti in America Latina ed Europa. Dei Meneghetti si fotografa a bordo di auto di lusso e suv.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati