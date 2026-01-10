PUBBLICITÀ
Lavori alla stazione di Montesanto, stop alla fermata per tre mesi

Gianluca Spina
Dal 25 gennaio al 24 aprile Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) avvierà importanti lavori di potenziamento e manutenzione nella stazione di Napoli Montesanto, lungo la metropolitana Linea 2 di Napoli, nell’ambito del programma di riqualificazione delle principali stazioni ferroviarie della Campania volto a garantire standard elevati di qualità, sostenibilità e comfort. Per consentire la piena operatività dei cantieri la fermata di Napoli Montesanto sarà inibita al servizio viaggiatori: durante questo periodo, i passeggeri potranno utilizzare le stazioni limitrofe lungo la Linea 2.

I lavori prevedono la sostituzione completa delle scale mobili e il restyling delle scale fisse, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la sicurezza per i viaggiatori. Successivamente, è programmata la riqualificazione del fabbricato viaggiatori, per completare il progetto di ammodernamento e rendere la stazione più funzionale e accogliente. Questa prima fase di lavori, che si concluderà nel 2026, è finanziata con fondi Pnrr e prevede un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro. Maggiori dettagli sui provvedimenti di circolazione sono disponibili sui canali di vendita dell’impresa ferroviaria.

