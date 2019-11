Lavoro, a rischio 170 lavoratori di Comdata, Almaviva e Covisian: «Potrebbero perdere il posto»

Centosettanta posti a rischio licenziamento. L’incontro nella sede romana di Confindustria con Cgil, Cisl e Uil non ha avuto esiti positivi. Il consigliere regionale Pd Gianluca Daniele ha parlato dell’incontro esprimendo le sue sensazioni: «Purtroppo, così come avevamo denunciato nelle scorse settimane, il cambio di appalto dell’Inps, vinto da Comdata, ha prodotto nella realtà della Campania 170 licenziamenti. In questa vertenza drammatica sono al fianco di sindacati e lavoratori».

Poi continua: «Credo che rappresenti una sconfitta per le istituzioni locali e per il Governo il fatto che, non solo 170 lavoratori tra Almaviva e Covisian rischiano di perdere il posto di lavoro ma, così come denunciato da me nei giorni scorsi, risultano disattese le clausole sociali per quanto concerne diritti fondamentali e non viene rispettato il principio della territorialità, trasferendo di forza centinaia di lavoratori nella provincia di Caserta. Per questi motivi – prosegue il consigliere – ho presentato in Consiglio regionale, insieme ai colleghi Antonella Ciaramella e Giovanni Chianese, una mozione sul caso, chiedendo l’intervento della Giunta Regionale, che ho investito della questione, per impedire questa ulteriore ferita inferta a centinaia di lavoratori che in questi anni sono già stati colpiti duramente dalla crisi economica. Nei prossimi giorni, – conclude Daniele – insieme ai colleghi, ci faremo portavoce con il Governo per un incontro con il Ministero del lavoro».