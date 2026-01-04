Lazio-Napoli: Conte conferma il 3-4-3, ancora panchina per un big in difesa

PUBBLICITÀ

Lazio-Napoli sta per iniziare. Tra poco meno di un’ora i ragazzi di mister Conte sfideranno i biancocelesti dell’ex Sarri all’Olimpico di Roma. Il tecnico leccese ha sciolto ogni dubbio, annunciando gli 11 titolari della sfida.

Lucca e Vergara non saranno della gara. I due napoletani hanno accusato problemi fisici nelle ultime ore e andranno in tribuna.

Lazio-Napoli: le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3); Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Cataldi, Basic, Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All.Sarri

NAPOLI (3-4-3); Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Elmas, Hojlund, Neres. All.Conte

Il momento delle due squadre

Lazio-Napoli è uno dei big match della Serie A. In questa stagione però, le due compagini in questione vivono situazioni assai differenti tra di loro.

Gli azzurri di mister Conte infatti, sono sin qui in lotta scudetto, in una classifica assai corta che vede ben 5 squadre raccolte in una manciata di punti. Nelle prime 16 gare di questo campionato, il Napoli ha ottenuto 34 punti, collezionando 11 vittorie 1 solo pareggio e 4 sconfitte. La squadra napoletana però è reduce dal successo in Arabia, che ha chiuso un 2025 fantastico con l’accoppiata Scudetto-Supercoppa Italiana.

La Lazio di mister Sarri sta vivendo una stagione difficile. Il blocco del mercato ha sicuramente condizionato i sogni e le ambizioni del club di Lotito, che punta a rifarsi nella finestra di calciomercato invernale. La classifica non sorride ai biancocelesti, che hanno sin qui collezionato appena 24 punti in 17 gare disputate, e sono reduci da due pareggi consecutivi assai deludenti contro rispettivamente Cremonese e Udinese.

Lazio-Napoli: i precedenti all’Olimpico

Lazio-Napoli nel corso della storia si è disputata ben 68 volte a Roma. I precedenti sorridono leggermente alla formazione casalinga che vanta infatti ben 28 vittorie, contro le 20 dei partenopei. A completare il quadro ci sono anche 20 pareggi, ultimo dei quali quello dello scorso anno, con risultato finale di 2-2. Il Napoli tra l’altro non espugna l’Olimpico biancoceleste dalla stagione 2022-2023 (quella del terzo scudetto), quando al gol iniziale di Zaccagni, rispose la rimonta azzurra targata Kim-Kvaratskhelia.

Non ci resta che attendere l’inizio di questa splendida gara, che vedrà due squadre ambiziose sfidarsi tra di loro, per dare un segnale netto al campionato.