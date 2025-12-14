Udinese-Napoli: Conte si affida ai titolarissimi, novità sulla fascia sinistra

PUBBLICITÀ

Udinese-Napoli sta per iniziare. Tra poco meno di un’ora gli azzurri scenderanno in campo al Bluenergy Stadium di Udine contro la formazione di mister Runjaic. Antonio Conte ha sciolto ogni dubbio, annunciando gli 11 che scenderanno in campo dal primo minuto.

Udinese-Napoli: le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3); Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola, Neres, Hojlund, Lang. All.Conte

PUBBLICITÀ

UDINESE (3-5-2); Okoye, Kristensen, Kabasele, Solet, Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola, Zaniolo, Davis. All.Runjaic

Come ci arrivano le due squadre?

In vista di Udinese-Napoli, in programma alle ore 15 di quest’oggi, le due compagini in questione stanno attraversando periodo differenti dal punto di vista dei risultati.

I partenopei, con 31 punti collezionati in 14 giornate di campionato, sono in testa alla classifica appaiati al Milan di mister Allegri. Nelle ultime tre gare di Serie A, il Napoli ha battuto rispettivamente Atalanta, Roma e Juventus, crescendo in autostima e fiducia. A ciò si aggiunge il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Cagliari e la sconfitta bruciante in Portogallo contro il Benfica, che complica però il cammino Europeo.

Da non sottovalutare neppure la questione infortuni, che tiene banco da inizio stagione in casa Napoli, e che ha colpito particolarmente il reparto di centrocampo. Le scelte sono ormai contate, e la speranza è che il mercato di gennaio aiuti Manna e soci a trovare delle giuste soluzioni per sopperire all’infermeria piena.

L’Udinese ha sin qui raccolto ben 18 punti in Serie A, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. I ragazzi di Runjaic stanno però attraversando un momento delicato, soprattutto nelle gare casalinghe. L’ultima vittoria interna infatti risale allo scorso 1 novembre contro l’Atalanta dell’allora tecnico Ivan Juric.

Udinese-Napoli: il ricordo del terzo scudetto azzurro

Udinese-Napoli nel corso della storia si è disputata in terra friulana per ben 43 volte. Il bilancio è leggermente favorevole alla squadra casalinga, che vanta 13 vittorie contro le 10 degli azzurri. A completare il quadro ci sono ben 20 pareggi all’attivo.

Nel ricordo dei napoletani però questa sfida non sarà mai come le altre. Il 4 maggio 2023 infatti, in un Udinese-Napoli terminata in parità con reti di Osimhen e Lovric i partenopei si aggiudicarono il loro terzo scudetto a distanza di ben 33 anni dall’ultima volta. Fu una gioia tanto attesa, che trascinò il Napoli sino a quota 90 punti al termine dei quella stagione.